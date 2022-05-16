Представители столичного бизнеса попросили вернуть продажу пива на АЗС

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Пивоваренная компания AB InBev Efes предложила мэру столицы Сергею Собянину до конца года вернуть слабый алкоголь и на АЗС, что должно поддержать бизнес в условиях роста себестоимости и ожидаемого снижения продаж. Участники рынка бензина идею поддерживают, но ряд экспертов считают её противоречащей борьбе за безопасное вождение, пишет «Коммерсант».

Как говорится в письме и. о. президента AB InBev Efes Ораза Дурдыева от 13 мая, возврат слабоалкогольной продукции на АЗС, где пиво ранее занимало около 10% продаж, дополнительно поддержит бизнес в сложных условиях. По его данным, у пивоваренных компаний уже возникли проблемы с поставками сырья, материалов и продукции, а объём пивного рынка по итогам года может сократиться на 4–5%.

Глава Российского топливного союза Евгений Аркуша напомнил, что союз уже много лет добивается возвращения реализации алкогольной продукции на АЗС. Кроме того, распространить меру нужно в целом на федеральном уровне, так как эксперимент только в Москве не решит системные проблемы бизнеса. Президент ГК «Абрау-Дюрсо» Павел Титов полагает, что снятие ограничения стало бы дополнительной точкой роста и для российских виноделов.

В свою очередь, председатель совета Союза российских пивоваров Даниил Бриман говорит, что продажа пива на АЗС противоречит в том числе кампаниям транснациональных производителей по борьбе с употреблением алкоголя за рулём. А директор ЦИФРРА Вадим Дробиз считает, что ни стадионы, ни АЗС равно не станут существенным каналом для продажи слабоалкогольных напитков.

Ранее сообщалось, что Минэнерго планирует вернуть продажу слабоалкогольных напитков, в частности пива, на АЗС. Доклад по этому вопросу министерство отправило правительству. В ведомстве полагают, что продажи алкоголя на заправках могут улучшить их маржинальность в условиях риска резкого подорожания бензина на два рубля в начале 2022 года.