Предложение жилья в аренду в Москве выросло на 38% за год

Объём предложения жилья в долгосрочную аренду в столице за последний год вырос на 38%. Сегодня в Москве сдаётся 15,5 тыс. квартир и апартаментов, сообщила ТАСС главный эксперт Аналитического центра ЦИАН Виктория Кирюхина.
По словам эксперта, конкуренция на рынке предложения арендного жилья
Отмечается, что потенциальный спрос на долгосрочную аренду в столице в августе на четверть превышает показатели прошлого года, но средние арендные ставки в Москве снизились. Так, средняя стоимость однокомнатных квартир уменьшилась на 2,1%, до 37,1 тыс. рублей в месяц, двухкомнатных — на 12,7%, до 50,9 тыс. рублей, трёхкомнатных — почти на 1%, до 68,6 тыс. рублей. При этом скорое начало делового сезона и учебного года приведёт к росту ставок долгосрочной аренды на 3–5%.
Ранее сообщалось, что сдавать квартиры в аренду всё ещё выгоднее, чем держать деньги в банке. Однако инфляция почти полностью нивелирует весь доход. Средний уровень доходности от сдачи жилья в аренду в городах России с населением от миллиона человек опустился до 5,6% годовых при годовой инфляции в 6,5%, также ускорилось подорожание товаров и услуг. Поэтому арендодателям далеко не всегда удаётся даже «выйти в ноль».