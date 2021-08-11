Предложение жилья в аренду в Москве выросло на 38% за год

Объём предложения жилья в долгосрочную аренду в столице за последний год вырос на 38%. Сегодня в Москве сдаётся 15,5 тыс. квартир и апартаментов, сообщила ТАСС главный эксперт Аналитического центра ЦИАН Виктория Кирюхина.

По словам эксперта, конкуренция на рынке предложения арендного жилья растёт за счёт инвесторов, которые приобрели жильё по льготной ипотеке для последующей сдачи. Также на конкуренцию влияет популярность формата удалённой работы, интерес к загородному жилью и появление квартир, которые сдаются в тёплое время года, пока собственники живут за городом. Наибольший объём арендного предложения доступен в Пресненском районе, который пользуется спросом у работающих в ММДЦ «Москва-Сити», а также в поселении Сосенское, Хорошёво-Мнёвниках, Южном Бутово и Гольяново.

Отмечается, что потенциальный спрос на долгосрочную аренду в столице в августе на четверть превышает показатели прошлого года, но средние арендные ставки в Москве снизились. Так, средняя стоимость однокомнатных квартир уменьшилась на 2,1%, до 37,1 тыс. рублей в месяц, двухкомнатных — на 12,7%, до 50,9 тыс. рублей, трёхкомнатных — почти на 1%, до 68,6 тыс. рублей. При этом скорое начало делового сезона и учебного года приведёт к росту ставок долгосрочной аренды на 3–5%.

Ранее сообщалось, что сдавать квартиры в аренду всё ещё выгоднее, чем держать деньги в банке. Однако инфляция почти полностью нивелирует весь доход. Средний уровень доходности от сдачи жилья в аренду в городах России с населением от миллиона человек опустился до 5,6% годовых при годовой инфляции в 6,5%, также ускорилось подорожание товаров и услуг. Поэтому арендодателям далеко не всегда удаётся даже «выйти в ноль».