Сдача квартир в аренду перестала приносить прибыль

Россиянам сдавать квартиры в аренду всё ещё выгоднее, чем держать деньги в банке. Однако инфляция почти полностью нивелирует весь доход. Об этом сообщает Lenta.ru.

Издание отмечает, что сокращение арендной платы, вызванное пандемией коронавируса, в большинстве российских городов прекратилось . Некоторые владельцы квартир смогли компенсировать финансовые потери.

Средний уровень доходности от сдачи жилья в аренду в городах России с населением от миллиона человек опустился до 5,6% годовых, свидетельствуют данные ЦИАН. При этом средняя ставка по вкладу составляет 5,46 процентного пункта. Таким образом, доходность аренды на 0,14 п. п. выше. Получается, что сдавать квартиру выгоднее, чем нести деньги в банк.

Однако в июне годовая инфляция составила 6,5%, ускорилось подорожание товаров и услуг. Поэтому арендодателям далеко не всегда удаётся даже «выйти в ноль», считают специалисты.

Ранее были названы три города, где цены на однокомнатные квартиры растут быстрее других. Это Сочи, Иркутск и Севастополь. Уточняется, что за последние пять лет «однушки» в Сочи подорожали на 122,09%. Средняя стоимость такой квартиры в первой половине 2021 года составила 5,6 млн рублей. Пять лет назад аналогичные лоты выставлялись по цене около 2,5 млн рублей.

В Севастополе и Иркутске квартиры дорожали в два раза медленнее, чем в Сочи. За это время иркутская недвижимость выросла в цене на 44,95%, а севастопольская — на 44,21%.