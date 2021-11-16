Правительство выделит 2,2 млрд на поддержку учреждений культуры в пандемию

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении свыше 2,2 млрд рублей на поддержку театров, музеев, концертных и выставочных залов. Денежные средства в рамках помощи направят организациям культуры, пострадавшим из-за пандемии коронавируса. Отдельный транш в размере 196 млн рублей выделят Большому театру, ещё 197 млн рублей — Эрмитажу, говорится на сайте кабмина.

Из общей суммы более 1,2 млрд рублей будет направлено Министерству культуры для дальнейшего предоставления субсидий подведомственным театрально-концертным организациям и ещё свыше 606 млн рублей — для субсидий подведомственным музеям, — указывается в сообщении.

Отмечается, что театрам, музеям и концертным организациям из-за коронавирусных ограничений пришлось ограничить заполняемость залов, что привело к снижению их доходов. Поэтому накануне правительство приняло решение выделить из резервного фонда средства для оказания поддержки объектам культуры.

В прошлом месяце более 624 млн рублей было направлено на поддержку государственных цирковых организаций.

Сейчас попасть в столичные учреждения культуры — театры и музеи — можно только при наличии QR-кодов, которые требуется предъявлять на входе. Кроме того, в помещении необходимо носить защитные маски. Рассадка в зрительном зале осуществляется в шахматном порядке с соблюдением социальной дистанции.