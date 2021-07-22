Правительство выделит 1,5 миллиарда рублей семьям с третьим ребенком

Регионы получат от Правительства России еще около 1,5 млрд рублей на выплаты семьям, где родился третий ребёнок. В 2021 году на подобные выплаты всего заложено примерно 58 млрд рублей. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина.

По поручению президента правительство сегодня дополнительно выделит регионам почти 1,5 миллиарда рублей на выплаты родителям, у которых родился третий или последующий ребенок, — отметил Мишустин.

Кроме того все эти многодетные семьи будут получать дополнительные средства, пока дети не достигнут трёхлетнего возраста, уточнил премьер-министр. Также размер пособий будет устанавливаться в зависимости от конкретного региона России и будет равняться местному прожиточному минимуму на ребёнка.

Также глава кабмина сообщил, что в этом году выплаты получат родители более полумиллиона семей и Правительство и в дальнейшем будет им помогать.