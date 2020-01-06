https://static.news.ru/photo/f7c13236-31fc-11ea-9c8f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский кабмин опубликовал постановление, в котором утверждаются правила маркировки на шины и покрышки, парфюмерию, фототовары и товары лёгкой промышленности.

Кроме того, правительство установило правила внедрения системы мониторинга в отношении данной продукции. При этом все товары, входящие в эти категории подлежат обязательной цифровой маркировке с 1 декабря 2019 года.

Правительство также утвердило правила доступа к информации системы мониторинга. Помимо этого, утверждён перечень сведений, которые в обязательном порядке должны в ней содержаться, а также перечень общедоступной информации.

Планируется, что система сплошной маркировки заработает полностью к 2024 году. В качестве пилотного проекта электронные метки начали наносить в 2016 году. Сейчас в России действует система обязательной маркировки меховых изделий. Кроме того, маркировке подлежат алкоголь и лекарства, сигареты и обувь.

Как писал NEWS.ru, ранее Министерство промышленности и торговли и Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) приняли решение исключить из системы маркировки товаров парфюмерные пробники.