Правительство установило размер кредитов для обращений о каникулах

https://static.news.ru/photo/5f6a3b76-77d5-11ea-8228-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кабмин определил максимальные размеры кредитов, по которым пострадавшие от пандемии COVID-19 заёмщики вправе обратиться в банки с требованием о предоставлении кредитных каникул.

В постановлении, подписанном главой правительства Михаилом Мишустиным, указано , что предельный размер для потребкредитов, выданных физлицам, составляет 250 тысяч рублей. Для кредитов, выданных индивидуальным предпринимателям, максимальный размер определён в 300 тысяч рублей.

Верхняя планка для автокредитов составляет 600 тысяч рублей. Что касается кредитов, выданных не для предпринимательства, и обязательства по которым обеспечены ипотекой, то для них максимальный размер составляет 1,5 млн рублей.

Ранее NEWS.ru писал, что ЦБ РФ разъяснил, как пользоваться правом на кредитные каникулы. Отсрочку исполнения обязательств перед банком граждане могут получить один раз и по одному кредиту.