Правительство установило размер кредитов для обращений о каникулах

Кабмин определил максимальные размеры кредитов, по которым пострадавшие от пандемии COVID-19 заёмщики вправе обратиться в банки с требованием о предоставлении кредитных каникул.
В постановлении, подписанном главой правительства Михаилом Мишустиным,
Верхняя планка для автокредитов составляет 600 тысяч рублей. Что касается кредитов, выданных не для предпринимательства, и обязательства по которым обеспечены ипотекой, то для них максимальный размер составляет 1,5 млн рублей.
Ранее NEWS.ru писал, что ЦБ РФ разъяснил, как пользоваться правом на кредитные каникулы. Отсрочку исполнения обязательств перед банком граждане могут получить один раз и по одному кредиту.
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