Правительство России утвердило пилотный проект по привлечению в страну 10 тысяч строителей из Узбекистана при условии их вакцинации от COVID-19 или перенесённого не ранее чем пять месяцев назад коронавируса. Об этом сообщается в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Реализовать пилотный проект по привлечению граждан Республики Узбекистан для осуществления временной трудовой деятельности у российских юридических лиц, осуществляющих хозяйственную деятельности в сфере строительства, — говорится в постановлении.

Как отметил замглавы Минстроя России Никита Стaсишин, принятие постановления позволит перейти к конкретным прaктическим шагам по привлечению из Узбeкистана трудовых мигрантов с учётом необходимости обеспечения сaнитарно-эпидемиологической безопасности.

Трудовые ресурсы будут привлекаться для стрoительства не только жилья, но и крупных инфраструктурных проектов. Медoбследование, ПЦР-тестирование и вакцинация будут проводиться до прибытия мигрантов в Россию, на территории Узбекистана, указал Стaсишин РИА Новости.

Строительные компании, участвующие в проекте, то есть потенциальные работодатели, заявили потребность в рабочей силе по конкретным специальностям и направлениям деятельности. Именно под них и будут привлекаться трудовые ресурсы с соответствующей квалификацией, — сообщил он.

По его словам, благодаря проекту Минстрой сможет апробировать новый механизм ввоза в Россию трудовых мигрантов, который является одним из необходимых шагов для закрытия потребности в трудовых строительных ресурсах.

Ранее стало известно, что для работы на российских стройках планируется ввоз мигрантов на чартерных поездах. Минстрой России собирается обсудить подробности с Узбекистаном. Об этом сообщил Стасишин. Он сказал, что выполняет поручение зампреда правительства Татьяны Голиковой.