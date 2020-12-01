Правительство РФ сделает рекомендательными три тысячи норм в строительстве

https://static.news.ru/photo/c98df9c4-33fb-11eb-9629-fa163e074e61_660.jpg Марат Хуснуллин Фото: Mos.ru

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании с президентом страны Владимиром Путиным по развитию нефтегазохимической отрасли заявил, что кабмин планирует сделать рекомендательными ещё около трети требований в сфере строительства.

Первым этапом мы три тысячи норм перевели в рекомендательный характер. Сейчас мы подготовили ещё порядка трёх тысяч норм и буквально в течение ближайших двух месяцев полностью пройдём все согласования. <...> Итого будет порядка шести тысяч [из 10 тысяч норм], которые станут рекомендательными, — цитирует вице-премьера ТАСС.

Ранее председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому порядка 30% всех обязательных требований в сфере строительства стали рекомендательными. Хуснуллин, комментируя инициативу премьер-министра, заявил, что упрощение требований не скажется на безопасности зданий. На необходимость отменить устаревшие нормы в строительстве указывал президент.

Пересмотр положений российского законодательства осуществляется в рамках регуляторной гильотины. Кабмин проводит её совместно с экспертами и представителями бизнеса. Механизм предусматривает отмену или корректировку необоснованных надзорных требований для снижения регуляторной нагрузки.

Как передавал NEWS.ru, девелоперам из российских регионов планируется выделить до 2024 года 87,9 млрд рублей, согласно заявлению Хуснуллина. Эти средства пойдут на реализацию нацпроекта «Жильё и городская среда».