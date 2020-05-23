Правительство РФ согласовало законопроект об исполнении бюджета за 2019 год

Российское правительство одобрило проект закона об исполнении федерального бюджета за прошлый год.
Согласно информации, опубликованной на сайте кабмина, законопроект будет внесён в Госдуму.
Одобрить проект федерального закона «Об исполнении федерального бюджета за 2019 год», — говорится в сообщении.
Как писал NEWS.ru, в январе Минфин сообщал, что федеральный бюджет в 2019 году исполнен с профицитом в 1 трлн 968 млрд рублей, или 1,8% ВВП. Объём поступивших доходов в прошлом году составил 20,188 трлн рублей, расходы были исполнены на 18,220 трлн рублей. Доходы, полученные через ФНС, составили 12,612 трлн рублей, через ФТС — 5,729 трлн рублей, другие федеральные органы — 1,847 трлн рублей. Нефтегазовые доходы были на уровне 7,924 трлн рублей, ненефтегазовые — 12,263 трлн рублей.
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