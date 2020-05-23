Правительство РФ согласовало законопроект об исполнении бюджета за 2019 год

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Возобновление путешествий за пределы России будет зависеть от работы посольств. Об этом сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин. По его словам, последние восстановят работу в обычном режиме, предположительно, 15 июня.

Если говорить о зарубежных путешествиях, здесь, конечно, всё зависит от открытия воздушного международного сообщения, открытия границ и самое главное — начала работы посольств. Мы оцениваем, что посольства откроются примерно 15...