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Правительство обсудит выплату новых пособий в связи с коронавирусом

00:22, 22 октября 2021
Правительство обсудит выплату новых пособий в связи с коронавирусом Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
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Правительство в пятницу, 22 октября, обсудит выделение денег на выплату новых пособий в связи с ухудшением ситуации по коронавирусу. Это пособия по линии обязательного социального страхования в связи с материнством и временной нетрудоспособностью, сообщает ТАСС.

Проект распоряжения направлен на обеспечение Фондом социального страхования выплат пособий по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в условиях сохраняющейся тенденции увеличения заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, — цитирует агентство сообщение пресс-службы кабмина.

Средства планируется выделить Минфину из резервного фонда правительства для предоставления межбюджетного трансферта ФСС.

Ранее в пресс-службе Минтруда сообщили, что с 1 января 2022 года максимальная сумма выплаты по временной нетрудоспособности будет увеличена с 2434,25 рубля до 2572,6 рубля в день.

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