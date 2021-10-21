Правительство обсудит выплату новых пособий в связи с коронавирусом

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Правительство Франции решило заморозить цены на газ до конца 2022 года. Это связано с тем, что снижение стоимости голубого топлива идёт медленнее, чем ожидалось, заявил премьер-министр Жан Кастекс в эфире телеканала TF1.

Мы приняли ответственное решение и ввели мораторий на весь 2022 год, — пояснил политик. Он добавил, что кроме того, правительство выплатит «компенсацию за инфляцию» по €100 каждому жителю страны, чья...