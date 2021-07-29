Правительство не будет обсуждать отмену пошлины на экспорт зерна

Российское правительство не рассматривает возможность отмены экспортной пошлины на вывоз из страны зерна. Об этом сообщает РИА Новости.
Федеральный бюджет на следующий год составляется с учётом действия пошлины,
Аграрии придерживают свою продукцию, надеясь на смягчение таможенно-тарифной политики, что в целом создает определённый дисбаланс на рынке. Никаких оснований для этого нет, — заявил источник.
По его словам, экспортная цена на зерно держится на стабильно высоком уровне, что даёт аграриям необходимую рентабельность и возможности для дальнейшего развития.
Ранее сообщалось, что негативный прогноз сотрудников Гидрометцентра по объёмам урожая зерна назвали «информационным вбросом». В Минсельхозе обратили внимание на то, что прогноз Гидрометцентра следует считать необъективным из-за отсутствия учёта ключевых факторов, влияющих на показатели производства зерновых.
При этом подобные «информационные вбросы» в дальнейшем могут использовать для манипуляций на отечественном рынке, считают в ведомстве.