Правительство назвало новые меры поддержки бизнеса

https://static.news.ru/photo/c327332a-6f1a-11eb-8715-96000091f725_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Правительство подготовило пакет новых мер по поддержке бизнеса. Прежде всего, он направлен на сохранение занятости, чему посвящены самые дорогостоящие и значимые меры.

В новый пакт вошли пять видов поддержки. Это перезапуск программы кредитования для малого, среднего и крупного бизнеса «ФОТ 0». Программа стартовала в марте прошлого года и предусматривала займы сроком на один год по нулевой ставке на зарплаты сотрудникам, пишут «Известия».

Эта программа позволила сохранить один миллион рабочих мест. Второй вид поддержки — дополнительное снижение на 2–3 п. п. стоимости льготных кредитов для МЧС за счёт субсидий банкам. Чтобы получить такой заём, надо будет к декабрю текущего года увеличить персонал на 10% по сравнению с январём.

Это специальная программа стимулирования малого бизнеса, которая в своей последней редакции позволяла предпринимателям брать кредиты по ставке не выше 7%. Убытки банкам по этой программе погашаются из госбюджета.

Следующим пунктом значится списание по налогам и страховым взносам для МСП из наименее восстановившихся отраслей из списка пострадавших от пандемии за март и I квартал 2020 года. Это компании, которым в ноябре были предоставлены налоговые каникулы на три месяца из туристической и гостиничной сферы, общепита, организации культурных мероприятий и других.

Четвёртая мера поддержки бизнеса — фиксация кадастровой стоимости офисов, торговых объектов, точек общепита и бытового обслуживания на уровне 2020 года для расчётов налогов на имущество.

Также предусмотрен переходный налоговый режим для компаний, которые утратили возможность пользоваться специальными условиями. Это предприятия, «переросшие» упрощённую и патентную систему и для которых остаётся болезненным переход на общие правила. И это искусственно сдерживает рост бизнеса.

Ранее NEWS.ru сообщал, что председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление об автоматическом продлении лицензий в социально значимых сферах. Ранее аналогичное решение было принято в апреле 2020 года в рамках мер по поддержке бизнеса на фоне пандемии коронавируса.