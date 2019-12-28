В России утвердили правила транзита «санкционных» грузов с использованием навигационных пломб. В процессе не сможет участвовать транспорт, который нельзя запломбировать, исключив доступ к грузу без нарушения целостности пломбы. Постановление кабмина опубликовано на официальном портале правовой информации.
В документе закреплены список пунктов пропуска через госграницу, а также требования к электронным навигационным пломбам, работающим на основе «ГЛОНАСС», и к подвижному составу.
Примечательно, что в «санкционном» транзите не смогут участвовать транспортные средства, которые нельзя запломбировать таким образом, чтобы исключить доступ к грузу без нарушения целостности пломбы.
Минтрансу отведено шесть месяцев на определение порядка создания и наполнения баз данных об автомобильных и железнодорожных транзитных перевозках «санкционной» продукции, сообщается в постановлении.
Ранее NEWS.ru писал, что Россия тратит на импортозамещение почти три триллиона рублей.
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