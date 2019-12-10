https://static.news.ru/photo/44a9fa56-1b41-11ea-b6b7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Премьер-министр России Дмитрий Медведев доволен тем, как идёт импортозамещение в пищевой и перерабатывающей промышленности. Он напомнил, что в 2015–2018 годах на эти цели было направлено более 1,6 трлн рублей.

Импортозамещение не только призвано обеспечить безопасность страны, но и это ключевой инструмент развития производственной базы наиболее важных отраслей, в которых зависимость от импорта продукции, услуг, технологий весьма высока, — отметил председатель правительства.

Медведев привёл несколько примеров успешной работы по созданию новых материалов и продукции: ДНК-тесты, анестезиологическое оборудование, системы бурения в нефтяных или газовых месторождениях, материалы, которые применяются в строительстве дорог.

Он отметил, что в этом и следующем годах на увеличение доли использования российского оборудования запланировано финансирование проектов по импортозамещению в размере около 1,3 трлн рублей.

Ранее учёные подсчитали, что российские потребители каждый год теряют 445 млрд рублей — такова плата за продовольственные контрсанкции, которые ввело правительство РФ. К этим выводам пришли экономисты РАНХиГС и ЦЭФИР в совместном исследовании эффектов продуктового эмбарго, действующего пять лет. За годы действия эмбарго об однозначном успехе импортозамещения можно говорить лишь в производстве помидоров, свинины и птицы.

Россия запретила импортировать продукты из государств, которые наложили на Москву санкции из-за присоединения Крыма в 2014 году. Как писал NEWS.ru, в августе правительство продлило срок действия правил уничтожения сельхозпродукции, сырья и продовольствия, которые запрещены к ввозу в страну в рамках контрсанкций. Сжигать, давить и утилизировать другими доступными способами будут до 31 декабря 2020 года.

Между тем, как следует из данных соцопроса, каждый четвёртый россиянин хочет получать в подарок от своих друзей, которые возвращаются из отпуска, санкционные продукты, такие как сыр, колбаса или хамон.