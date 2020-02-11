Новое российское правительство возобновило дискуссию о необходимости уменьшить социальные взносы. Сейчас изучаются варианты снижения общей ставки с 30% до 23 — 25%, при этом пониженная ставка для относительно высоких зарплат может быть вообще отменена. Своевременны ли данные меры и откуда взять на это средства — в материале NEWS.ru.

Чиновники ожидают от новой реформы обеления рынка труда, роста доходов населения и повышения конкурентоспособности экономики, рассказали «Ведомостям» три федеральных чиновника.

В 2017 — 2018 годах их снижение одновременно с повышением НДС обсуждал ещё кабинет министров Дмитрия Медведева, но он провёл только половину налогового манёвра. Эта реформа должна была идти параллельно увеличению НДС, но все обсуждения Кремль быстро заморозил перед президентскими выборами.

По словам доцента кафедры бухгалтерского учёта и налогообложения РЭУ имени Плеханова Равиля Ахмадеева, несколько лет назад правительство размышляло над так называемым налоговым манёвром «22-22» по снижению совокупной ставки страховых взносов с 30% до 22%, с одновременным увеличением основной ставки НДС с 18% до 22%. В итоге НДС, как известно, повысился только до 20%, а проблема уменьшения совокупной ставки в размере 30% по страховым взносам для работодателей, производящих выплаты сотрудникам, отложилась в долгий ящик.

Сергей Булкин/NEWS.ru

В настоящее время компания платит за работника страховые взносы по ставке 30% от размера заработной платы: 22% из них — на пенсионные сборы, 5,1% — на обязательное медицинское страхование, 2,9% — на социальное страхование. Если зарплата сотрудника выше 1,29 млн рублей в год (107 тысяч рублей в месяц), ставка пенсионных взносов с суммы превышения снижается с 22% до 10%, а на социальное страхование — до нуля при зарплате свыше 900 тысяч рублей в год (75 тысяч в месяц).

В России обязательное социальное страхование состоит из шести частей: на случай временной нетрудоспособности (болезни), в связи с материнством, от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, медицинское страхование, пенсионное страхование и на случай смерти застрахованного лица или несовершеннолетнего члена его семьи.

Похоже, наша страна медленно, по-медвежьи, подходит к зарубежным практикам. К примеру, в Великобритании работодатель платит 16%. Но есть и выбор — чем больше этой ставки платишь процент за работника, тем больше тебе льгот. При этом сам сам сотрудник из своей зарплаты также платит от 1% до 8%. У британцев — это двусторонняя ответственность. Елена Лавренчук владелец аудиторской компании и доцент департамента экономики и финансов НИУ ВШЭ в Перми владелец аудиторской компании и доцент департамента экономики и финансов НИУ ВШЭ в Перми

Есть и другой иностранный опыт. Во многих скандинавских странах сегодня используется механизм ставок страховых взносов в размере 35-40%, с одновременно действующим НДС по 20-22%. Однако их население, пожалуй, больше защищено в части государственного пенсионного страхования.

К слову, некоторые аналитики замечают, что в РФ снижать страховые взносы нужно всё же не для всех категорий сотрудников. Например, не стоит трогать тех, кто работает на вредных и опасных производствах (обрабатывающая промышленность, подземные работы и т. д.), поскольку страховая нагрузка наёмных работников рискового труда существенно выше.

Откуда деньги вестимо

Предполагается, что снижение страховых взносов может обойтись казне в 1,5 трлн рублей в зависимости от ставки. В связи с чем встаёт вопрос: как чиновники собираются компенсировать такие потери внебюджетных фондов?

В случае, если правительство Мишустина решится на снижение страховых взносов, возникнет проблема источников средств. Поначалу подыграет межбюджетный трансферт за счёт текущей профицитности. Взять Фонд национального благосостояния (ФНБ) — но ведь на него сегодня не нацелился только что ленивый. Третий источник — повышение косвенных налогов. НДС может вырасти до 22%. Потому что такая цифра уже мелькала в планах властей. Кроме того, может подскочить налог на прибыль. Но тогда это ударит по регионам, где долговая нагрузка значительна, хоть и реструктуризирована. Сейчас правительство может пойти на всё. Людмила Пронина профессор кафедры экономики и финансов общественного сектора Института государственной службы и управления РАНХиГС профессор кафедры экономики и финансов общественного сектора Института государственной службы и управления РАНХиГС

По мнению эксперта, актуальные обстоятельства не благоприятствуют снижению ставок страховых взносов. По оценкам Прониной, профицит бюджета в РФ будет сохраняться в 2021 — 2022 годах, но, если посмотреть внимательно цифры, то можно увидеть, отмечает аналитик, что в настоящее время по отношению к ВВП профицит постепенно снижается. А это — тревожный знак. Она убеждена, что «сейчас скорее необходимо повышение ставок, как об этом ранее говорили в кудринском кабмине, до 36%».

Тенденция должна быть обратной. Даже с точки зрения обеления экономики это не так важно, поскольку на кону сегодня — активная цифровизация экономических отношений. Да и создание реестра всех граждан будет способствовать транспарентности. Я опасаюсь, что сработает афоризм Черномырдина: «хотели как лучше, а получилось как всегда», — сказала Пронина.

По рассуждению Лавренчук, «сейчас не время проводить подобное снижение, поскольку фонды пустые», и «все жалуются на то, что у них не хватает финансирования». Но если такие новшества всё же будут введены в практику, то наблюдение за работодателями резко ужесточат, особенно когда те начнут «уходить от налогов через возможности перевода работников на полставки», полагает доцент департамента экономики и финансов НИУ ВШЭ.

Как объяснили опрошенные NEWS.ru специалисты, опыт добровольного платежа страховых взносов в России пока что потерпел крах. По некоторым сведениям, минимальный размер оплаты труда (МРОТ) правительство постоянно поднимает не из поправок на инфляцию, а прежде всего, чтобы было откуда брать деньги социальным фондам. Хотя, это, конечно, лишь экспертные подозрения.

В свою очередь профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС Любовь Храпылина полагает, что «правительство нового состава только приступило к работе, и предполагать, что у него сегодня есть серьёзные решения по социальным взносам, вообще не стоит».