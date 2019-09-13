https://static.news.ru/photo/f6371694-d5c0-11e9-9ebc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Creative Touch Imaging Ltd/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Повседневные траты россиян в августе 2019 года увеличились на 4,9% по сравнению с июлем. В сравнении с августом 2018 года расходы увеличились на 11%.

Таковы результаты исследования холдинга «Ромир», которое основано на данных скан-панели домохозяйств. Анализировались данные потребления 40 тысяч россиян, 15 тысяч домохозяйств в 220 городах страны, сообщает РИА Новости/Прайм .

За месяц общие повседневные расходы россиян выросли на 4,9%, что при минусовой инфляции в 0,2% даёт рост более чем на 5%. За год же объём ежедневных трат наших соотечественников увеличился на 11%, что более чем в 2,5 раза превосходит накопленную за период инфляцию в 4,3%, — отмечается в исследовании.

Его авторы считают, что реальные (очищенные от инфляции) расходы остаются на самых высоких позициях для рассматриваемого месяца. Их величина равна майскому значению 2015 года.

По словам президент «Ромира» Андрея Милёхина, доля затрат на продукты в общей корзине повседневных расходов в августе снизилась до 50% вместо 53% в предыдущие месяцы. Другими словами, россияне стали больше тратить на товары непродуктовой категории. Средний чек за месяц вырос почти на 20 рублей.

Ранее News.ru сообщал, что почти три четверти россиян (72%) не считают возможным в настоящее время брать крупные займы в банках. Готовность к кредитованию озвучили только 15% опрошенных Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Две трети респондентов заявили, что намерены делать сбережения и сокращать повседневные расходы.