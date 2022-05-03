Потребителей предупредили о рисках остаться без ремонта неисправной техники

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«Общественная потребительская инициатива» направила письмо правительству России, в котором говорится о риске для потребителей остаться без ремонтов неисправных товаров. Речь идёт об электронике, технике, автомобилях, пишут «Известия».

Из-за ограничений ЕС нет деталей для ремонта, поэтому Союз промышленников и предпринимателей, а также Ассоциация автодилеров уже предлагали властям разрешить просрочку ремонта автомобиля по гарантии на максимум 45 дней и не платить неустойки и штрафы за неё. В ОПИ уверены, что такой подход будет, скорее всего, распространяться на все технически сложные товары и грозить ущемлением прав потребителей.

В итоге люди могут остаться с неисправными автомобилями, компьютерами, телефонами и другой техникой. Общественники уточняют, что в случае принятия предлагаемой дилерами поправки у продавцов не будет стимула выполнять требования граждан в установленные сроки, если не будет санкций за просрочку.

В итоге на руках у граждан окажутся миллионы неисправных товаров без перспектив ремонта, — утверждает глава ОПИ Олег Павлов.

Как сообщил изданию председатель Союза потребителей Пётр Шелищ, потребители при выявлении недостатков у товара должны по-прежнему обращаться к продавцу, так как именно торговля обязана обеспечить ремонт. Тем более, что правительство уже дало разрешение на ввоз запчастей и комплектующих по параллельному импорту. Эксперт считает, что если этого канала будет недостаточно, то покупателям будут возвращать стоимость некачественного товара.

Ранее директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец заявил, что бизнес в России сможет противостоять западным санкциям и выставлять на рынок качественные зарубежные товары, но цены на них будут гораздо выше, чем раньше. Он отметил, что особенно это коснётся стоимости зарубежных брендов.