Российский миллиардер нашёл способ снизить цены на новостройки

https://static.news.ru/photo/8206abae-c2bd-11eb-974e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Металлургические компании могли бы заключать прямые договоры по субсидируемым ценам с застройщиками. Механизм адресной поддержки строительной отрасли позволил бы стабилизовать цены на жильё и не угрожал бы конкурентоспособности российской металлургии на мировом рынке. Такое мнение высказал глава «Норильского никеля» Владимир Потанин в интервью «Интерфаксу».

Нужно договориться, чтобы металлурги поставляли свою продукцию застройщикам напрямую — по госзаказу или иной выбранной правительством схеме. По сниженным ценам и только ту металлопродукцию, которая востребована в строительной отрасли. Таким образом мы сможем осуществить прямое субсидирование застройщиков, а через них и обычных людей, — сказал Потанин.

Он также назвал «тупиковыми» обсуждаемые сейчас варианты повышения металлургам экспортных пошлин, НДПИ и другие «налоговые изъятия». Потанин считает, что всё это приведёт лишь к тому, что российские компании станут более уязвимыми и менее конкурентоспособными на мировом рынке.

Ослабление позиций конкретных предприятий, отрасли приведёт к ослаблению позиций страны, — подчеркнул глава «Норникеля».

В прошлом году доходы российских металлургов выросли в разы, они получили 100 млрд рублей сверхприбыли и теперь должны вернуть эти средства в бюджет. Об этом на днях заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

Ранее Минстрой и Минпромторг в поисках регулирования роста цен на металл предложили повысить налоги в металлургии. Это один из вариантов компенсировать изменение цен. Речь идёт о том, что если металлурги будут получать большую маржу за счёт роста цен, они заплатят в бюджет налогов больше, чем запланировано. Именно этими излишними налогами и предложено компенсировать изменение цен, которые будут заложены в бюджетные стройки.