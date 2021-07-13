Поставки газа по «Северному потоку» приостановили

Поставки газа по трубопроводу «Северный поток» приостановлены до 23 июля. Об этом сообщается на официальном сайте компании-оператора Nord Stream AG.
Как
Информация о техническом обслуживании была своевременно раскрыта в соответствии с требованиями Регламента (ЕС) № 1227/2011, — говорится в сообщении компании.
Напомним, «Северный поток» пролегает от побережья России через Балтийское море до Германии.
В настоящий момент продолжается строительство газопровода «Северный поток — 2». Проект реализован на 95%. Мощность двух ниток составит 55 млрд кубометров газа в год.
Ранее заместитель главы офиса украинского президента Игорь Жовква отметил, что строительство газопровода «Северный поток — 2» представляет угрозу не только Украине и европейскому региону, но и тем странам, которые могут стать зависимыми от поставок российского газа. Этот проект может стать в своём роде элементом шантажа, подчеркнул он.