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Поставки газа по «Северному потоку» приостановили

09:04, 13 июля 2021
Фото: nord-stream2.com
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Поставки газа по трубопроводу «Северный поток» приостановлены до 23 июля. Об этом сообщается на официальном сайте компании-оператора Nord Stream AG.

Как уточняется, приостановка подачи газа связана с плановым ежегодным техобслуживанием. График и план работ были заблаговременно согласованы с партнёрами Nord Stream AG.

Информация о техническом обслуживании была своевременно раскрыта в соответствии с требованиями Регламента (ЕС) № 1227/2011, — говорится в сообщении компании.

Напомним, «Северный поток» пролегает от побережья России через Балтийское море до Германии.

В настоящий момент продолжается строительство газопровода «Северный поток — 2». Проект реализован на 95%. Мощность двух ниток составит 55 млрд кубометров газа в год.

Ранее заместитель главы офиса украинского президента Игорь Жовква отметил, что строительство газопровода «Северный поток — 2» представляет угрозу не только Украине и европейскому региону, но и тем странам, которые могут стать зависимыми от поставок российского газа. Этот проект может стать в своём роде элементом шантажа, подчеркнул он.

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