Поставки газа по «Северному потоку» приостановили

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Руководитель направлений первичной и загородной недвижимости в «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев заявил, что за первое полугодие текущего года новое жильё в среднем по стране подорожало на 17%. Об этом сообщают «Известия».

Так, средняя цена квадратного метра составила 118,5 тысячи рублей. При этом он отметил, что за второе полугодие прошлого года стоимость первичного жилья росла аналогичными темпами. Руководитель аналитического центра «Циан» Алексей...