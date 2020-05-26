Посол: США введут новые санкции против «Северного потока — 2»

https://static.news.ru/photo/cae83906-9f72-11ea-ae39-fa163e074e61_660.jpg Ричард Гренелл Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Посол США в Германии Ричард Гренелл подтвердил намерение Вашингтона ввести новые санкции против проекта «Северный поток — 2». Он считает, что несмотря на избирательную кампанию, принять этот законопроект могут очень быстро.

Новые санкции находят одобрение всех партий, — сообщил в интервью газете Handelsblatt Гренелл.

По информации издания, американцы намерены таким образом предотвратить завершение строительства трубопровода или по крайней мере помешать введению его в эксплуатацию.

Как писал NEWS.ru, после того как российское судно «Академик Черский» прибыло на место строительства газопровода «Северный поток — 2», существует только один способ остановить работу на проекте — ввести санкции. Об этом заявил эксперт польской консалтинговой компании Esperis Матеуш Кубяк датскому изданию Jyllands-Posten.

Издание напоминает, что «Северный поток — 2» столкнётся с рядом трудностей. Европейский суд отказался аннулировать действие Газовой директивы, которая затрагивает трубопроводы, идущие из других стран в ЕС. Её действие не распространяется в течение 20 лет на «Северный поток». Такое решение приняли в Федеральном сетевом агентстве Германии.