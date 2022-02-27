«Посмотрите, как живёт Иран»: аналитик оценил влияние санкций на Россию

В ближайшее время курс доллара составит более 100 рублей за доллар, однако на таком уровне он долго не продержится в том числе благодаря запрету на покупку ценных бумаг иностранцами. Как заявил в комментарии News.ru аналитик компании «Золотой монетный двор» Дмитрий Голубовский, в краткосрочной перспективе испытывать панические настроения относительно рубля не стоит, однако в течение ближайших десятилетий ситуация может ухудшиться.

По его словам, в отсутствие иностранцев на рынке ценных бумаг с рынка уйдёт очень большое количество покупателей валют, а спрос на валюту в ближайшем будущем будет крайне низким, хотя поступление валюты от экспортёров на валютный рынок сохранится. Повлияет на ситуацию и удар по внешней торговле, который санкции нанесут западному рынку.

Исходя из этого, я считаю, что курс выше 100 рублей за доллар [долго] не продержится, мы увидим какую-то волну укрепления рубля, — заявил финансист.

В то же время, по его словам, курс будет стабилизироваться исключительно под давлением торгового баланса, а конвертация рубля по капитальным операциям фактически отменена. Несмотря на близкую стабилизацию рубля, в обозримом будущем, включающем период от 10 до 30 лет, ситуация может измениться в худшую сторону.

Посмотрите на то, как живёт Иран. Мы теперь будем жить так же, — заключил аналитик.

С утра, 28 февраля, российская валюта обновила исторический максимум. Курс евро превысил 127 рублей, доллар торговался по 113,5 рубля. МосБиржа пока не открыла торги, они начнутся в 10:00 мск, но при этом на денежном рынке не будут проводиться торги и расчёты по сделкам валютного репо.