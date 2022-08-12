Популярный производитель кофе ушел из России Немецкий производитель кофе Tchibo GmbH вышел из российского бизнеса

Фото: shutterstock

Немецкий производитель кофе Tchibo перестал владеть ООО «Чибо СНГ» с июля и таким образом полностью вышел из российского бизнеса, сообщает «Коммерсантъ». По данным источника издания, кофе под брендами Tchibo и Davidoff будет выпускаться в России до конца 2022 года, после чего сменит названия.

Отмечается, что новым собственником бизнеса в России стала компания ООО «МВК», принадлежащая главе ООО «Чибо СНГ» Михаилу Ковалевскому, чья доля принадлежит непосредственно немецкому производителю Tchibo GmbH.

По данным издания, в 2023 году кофе может выпускаться под брендом Gold. Источник уточняет, что с таким названием ООО «МВК» уже запускало линейку кофейных продуктов. В самих же организациях эту информацию никак не комментируют.

Ранее подобным образом с российского рынка ушел финский производитель кофе Paulig Group. Компания передала местный актив топ-менеджеру компании-конкурента Milagro. Новый владелец получил завод по обжарке кофе в Твери, однако бренды и рецепты Paulig не были включены в сделку. В ближайшие месяцы бренд Paulig будет выведен с российского рынка, однако на переходный период производитель продолжит поставки зеленого кофе новому владельцу актива. Стоимость сделки не раскрывается.