Попова опровергла закрытие заводов из-за пандемии коронавируса

https://static.news.ru/photo/9d294c2c-0ecf-11eb-994f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Предприятия не придётся останавливать, если их руководство будет соблюдать правила работы в условиях эпидемии, которые действуют для всех отраслей промышленности. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей в онлайн-формате.

На сегодняшний день у нас есть алгоритм действий, чтобы предприятие работало, а заболеваний не возникало, для всех отраслей промышленности, — заявила Анна Попова.

Она обратилась к руководству предприятий.

Если требования будут соблюдаться, то ничего кардинально менять не надо будет,— подчеркнула глава Роспотребнадзора.

По её словам, если работники не будут соблюдать необходимые меры, то нельзя «упускать из поля зрения» вариант с ограничением работы.

Ранее Попова подчеркнула, что нет смысла в блокировке экономики на фоне пандемии коронавируса.

NEWS.ru писал, что самое большое число заболевших коронавирусом приходится на офисных работников и чиновников. Это люди в возрасте от 30 до 60 лет. Об этом заявила глава Роспотребнадзора. Она предположила, что люди не умеют работать в условиях ограничений, а офисные помещения хуже организованы, поэтому соблюдение всех санитарных правил оставляет желать лучшего.