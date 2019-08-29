https://static.news.ru/photo/01d5cc38-ca46-11e9-a7bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Польская энергетическая компания PGNiG будет поставлять на Украину газ, приобретённый в США.

Покупателем топлива выступила фирма Energy Resources of Ukraine (ERU). Поставки должны начаться в ноябре 2019 года.

Сжиженный природный газ (СПГ) будет доставлен танкером из США на терминал Свиноуйсьце. После регазификации он поступит на Украину через пограничный газопровод в Германовицах. Поставки будут осуществляться до конца года, сообщается на сайте польской компании.

Ранее News.ru писал, что глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев порекомендовал жителям страны заранее запастись газом на зиму. Он отметил, что топливо можно приобрести по «летней» цене и таким образом сэкономить.