Политолог: Минск может отказаться от терминала в РФ из-за политики Запада

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Создание терминала в Усть-Луге (морской порт в Ленинградской области) станет ответом лидера Белоруссии Александра Лукашенко на европейские санкции против Минска, считает заместитель заведующего кафедрой государственной политики Московского госуниверситета Максим Вилисов. Политик собирается построить промышленный объект в РФ для экспортных и импортных нужд республики за счёт средств российского кредита на БелАЭС.

Подобный шаг говорит о продолжении планов Лукашенко переориентировать перевалку белорусских нефтепродуктов и хлоркалия с Литвы на РФ. Именно таким стал ответ Минска на активное участие Вильнюса в протестах в РБ, пишет «Экономика сегодня». Но начинать проекты необходимо при достижении чётких соглашений и взаимных обязательств.

Сейчас у Лукашенко пока нет резона создавать с Россией подобные инфраструктурные проекты, поскольку Белоруссия обладает всеми логистическими возможностями для экспорта в странах Прибалтики, — считает Вилисов.

По его мнению, у Минска есть собственные терминалы в Литве и в Латвии, но не стоит забывать о стремлении выбирать самые дешёвые и выгодные варианты. Обеспечение стабильности совместных проектов требует жёстких соглашений. Москва может построить на собственные деньги терминал, а Белоруссия через несколько лет может изменить решение, особенно в том случае, если отношение Запада к РБ изменится и давление на республику снизят.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Министерство иностранных дел Эстонии расширило санкционный список белорусских чиновников. В перечень добавили ещё 98 человек. Нынешнее руководство Белоруссии может быть привлечено к ответственности в Международном уголовном суде в Гааге из-за насилия по отношению к протестующим. Об этом заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд.