Президент Эстонии пригрозила руководству Белоруссии судом в Гааге

https://static.news.ru/photo/e0c1b548-f695-11ea-8eb2-fa163e074e61_660.jpg Керсти Кальюлайд Фото: imago-images.de/Global Look Press

Нынешнее руководство Белоруссии может быть привлечено к ответственности в Международном уголовном суде в Гааге из-за насилия по отношению к протестующим. Об этом заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

Очень важно, чтобы лица, принимающие решения в Минске, понимали, что Гаага на самом деле не так уж далеко, — заявила в интервью ERR Кальюлайд.

Она также отметила, что виновные в насилии должны быть наказаны как можно скорее. По её словам, судьбу Белоруссии должен решать только её народ, а вмешательство извне «невозможно и нецелесообразно». Она подчеркнула, что это касается «как Востока, так и Запада».

Как писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин во время переговоров со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко высказался относительно событий, которые происходят на территории республики после выборов 9 августа. По словам российского лидера, народ Белоруссии должен сам разобраться с имеющимся положением дел.

Для Лукашенко эти переговоры проходят в рамках первого зарубежного визита после выборов. Результаты голосования привели к массовым протестам в Белоруссии, которые продолжаются по сей день. Десятки тысяч людей участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%. Протестующие требуют отставки руководства страны, проведения новых и честных президентских выборов, освобождения задержанных за участие в акциях и наказания для силовиков, совершавших насилие против демонстрантов.