Таллин добавил в санкционный список по Минску почти 100 человек

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Министерство иностранных дел Эстонии расширил санкционный список белорусских чиновников. В перечень добавили ещё 98 человек.

Эстония добавила в санкционный список ещё 98 белорусских чиновников, — передаёт газета Postimees со ссылкой на ведомство.

Нынешнее руководство Белоруссии может быть привлечено к ответственности в Международном уголовном суде в Гааге из-за насилия по отношению к протестующим. Об этом заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд. Она также отметила, что виновные в насилии должны быть наказаны как можно скорее. По её словам, судьбу Белоруссии должен решать только её народ, а вмешательство извне «невозможно и нецелесообразно». Она подчеркнула, что это касается «как Востока, так и Запада».

Накануне российское посольство в Таллине прокомментировало заявление президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что время РФ «начинает подходить к концу». Там отметили, что РФ, пройдя через многие испытания, продолжает успешно справляться с различными вызовами. По словам дипломатов, санкции, которые постоянно вводят против Москвы, мешают больше европейцам.

Ранее NEWS.ru сообщал, что вечерняя детская программа на государственном телеканале «Беларусь 3» показала выпуск, который зрители истолковали как тонко завуалированную насмешку над президентом Александром Лукашенко. В передаче «Калыханка» («Колыбельная»), которая является аналогом российской «Спокойной ночи, малыши!», Медведь Топа провозгласил себя королём, но был свергнут.