Полезли в трубу: Польше разрешили мешать «Северному потоку-2»

Германия позволила Польше участвовать в сертификации газопровода «Северный поток-2». Решение уникальное, учитывая открытое стремление поляков помешать реализации проекта. В Варшаве тут же заявили, что так просто процедуру «СП-2» не пройдёт. Эксперты считают, что Польша будет пытаться всячески затормозить сертификацию. О причинах — в материале NEWS.ru.

Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG получила право участвовать в сертификации оператора газопровода «Северный поток-2» (СП-2). Об этом компания сообщила накануне, 22 сентября.

Федеральное сетевое агентство Германии предоставило компании PGNiG и её немецкому филиалу PGNiG Supply & Trading GmbH возможность участия в процедурах сертификации «Северного потока-2, — говорится в сообщении PGNiG.

В PGNiG считают, что Nord Stream 2 AG (оператор СП-2) не соответствует формальным требованиям для сертификации по льготной модели независимого оператора передачи (ITO) и что «положительное решение Федерального сетевого агентства поставит под угрозу безопасность поставок в ЕС и государства-члены».

Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

PGNiG намерена добиваться соблюдения ряда требований от компании Nord Stream 2 AG. Об этом завил глава компании Павел Маевский, слова которого также приводятся в сообщении. Речь, в частности, идёт о разделении собственности, доступе третьих лиц и прозрачных тарифах, учитывающих стоимость всего «Северного потока-2», которые, как считают в Польше, игнорирует оператор газопровода.

Ввод трубопровода в эксплуатацию до получения окончательного решения о сертификации будет являться нарушением законодательства Германии и ЕС, напомнили в польской компании.

Работа без окончательного решения о сертификации приведёт к дискриминации других энергетических компаний и искажению конкуренции на внутреннем рынке газа, — отмечается в заявлении.

По этой причине польские компании обещают использовать все правовые механизмы для противодействия этому.

На руку Варшаве играют и заявления, подобные тому, что сделала кандидат в канцлеры ФРГ Анналена Бербок. Последняя обвинила Россию в завышении цен на газ и сдерживание поставок. Политик опасается, что теперь Германия может поплатиться за поддержку проекта. Бербок убеждена: сейчас Берлин пытаются шантажировать. Так или иначе, но на фоне подобных высказываний, у поляков гораздо больше шансов помешать окончательной легализации проекта.

И польские власти не скрывают, что их открытая неприязнь «Северного потока-2» носит политический характер. На днях глава польского правительства Матеуш Моравецкий признался, что «очень плохо» оценивает «этот российского-германский проект», считая его «стратегической ошибкой». В качестве доказательств тому он привёл рост цен на газ в Европе. Каким образом СП-2 провоцирует подорожание голубого топлива, остаётся загадкой, ведь строить газопровод начали тогда, когда о цене на газ выше 900 долларов крупнейшие поставщики могли разве что мечтать. Да Польше и не хочется вдаваться в тонкости функционирования газового рынка. «Северный поток-2» — это плохо, и точка.

6 сентября специалисты трубоукладочной баржи «Фортуна» осуществили сварку последней трубы второй нитки газопровода «Северный поток ‑ 2» Nord Stream 2 / Axel Schmidt

В этом смысле решение Федерального сетевого агентства Германии разрешить Польше участвовать в сертификации «Северного потока-2» можно считать уникальным. Впрочем, у немецкого регулятора не было другого выбора, объяснил NEWS.ru ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков. По его словам, если какая-то компания подаёт заявку на участие в сертификации, предоставляя все необходимые и требуемые законом документы, ей не имеют право отказать.

Процедура участия в сертификации подразумевает, что её участники заинтересованы в реализации проекта. А здесь мы наблюдаем уникальный случай. Польская компания готова заниматься откровенным саботажем и открыто об этом говорит. Она добилась участия в сертификации, чтобы проекту помешать, найти там какие-то изъяны. Напротив, в успешной сертификации заинтересован и немецкий регулятор, и российской «Газпром». В этом смысле сторонники проекта имеют определённый перевес. Игорь Юшков аналитик Фонда национальной энергобезопасности аналитик Фонда национальной энергобезопасности

Если все документы, который «Газпром» передал для сертификации, в порядке, то «подкопаться» к ним будет крайне сложно, считает эксперт. Не исключено, что как таковой конечной цели у Польши и нет. Она лишь пытается продемонстрировать свою политическую лояльность Соединённым Штатам.

Для Варшавы может быть важнее не остановить «Северный поток-2», а добиться, чтобы США считали Польшу своим основным союзником в Европе, отметил Игорь Юшков.

Jens Büttner/ZB/Global Look Press

Хотя самой Польше выгодно, чтобы «Северный поток-2» был как можно быстрее запущен, добавил эксперт. Дело в том, что Польша даже в контракте с Газпромом имеет привязку к стоимости газа на спотовых рынках. Чем выше спотовые цены, тем больше ей приходится платить за российский газ.

Контракт с Польшей до пересмотра в 2020 году оставался одним из «старых» контрактов «Газпрома», где сохранялась привязка к цене на нефть, напомнил NEWS.ru аналитик Центра энергетики Московской школы управления «Сколково» Сергей Капитонов.

Если бы пересмотра к цене хаба не было, то Польша сегодня платила бы за российский газ в три раза меньше текущих котировок на европейском рынке, — пояснил эксперт.

По мнению Капитонова, запуск «Северного потока-2» охладит европейский рынок газа, снизив цены на голубое топливо. Понимают ли это в Польше? Скорее всего, да. Проблема в том, что политика зачастую превалирует над экономикой, как, впрочем, и над здравым смыслом.