Поиском зарубежных активов экс-владельца Межпромбанка Пугачёва займётся А1

https://static.news.ru/photo/9ea44814-bab9-11ea-8862-fa163e074e61_660.jpg Фото: Георгий Куролесин/РИА Новости

К поискам активов бывшего владельца Межпромбанка Сергея Пугачева привлекут компанию А1, входящую в «Альфа-групп». Агентство по страхованию вкладов (АСВ) заключило с ней соответствующее соглашение. Заказчиком выступает сам находящийся в процедуре банкротства банк.

Согласно условиям заключённого договора А1 самостоятельно несёт все расходы на мероприятия по возврату активов, — сообщили в АСВ.

Вознаграждение компании «будет зависеть от объёма поступлений в конкурсную массу» по результатам разбирательств, пишет РБК.

Как сообщили в АСВ, на 1 мая из требований кредиторов МПБ на 72,5 млрд рублей были удовлетворены только 2,6% (на 1,9 млрд рублей).

Межпромбанк лишился лицензии и стал банкротом в 2010 году. После этого бывший член Совета Федерации и участник списка миллиардеров Forbes Сергей Пугачев был лишён статуса сенатора и уехал за границу. Лицензию у его банка ЦБ отозвал после того, так как тот не смог расплатиться по еврооблигациям и взятым у регулятора кредитам.



В апреле 2015 года Арбитражный суд города Москвы по ходатайству Агентства по страхованию вкладов признал Пугачева и трёх топ-менеджеров МПБ виновными в совершении действий, которые привели к банкротству банка. Ответчики выдавали заведомо невозвратные кредиты и выводили ликвидные активы.

Суд обязал Пугачёва выплатить 75,6 млрд рублей, в том числе около 68,5 млрд рублей — солидарно с последним председателем правления МПБ Мариной Илларионовой. Примерно 7,2 млрд рублей экс-сенатор должен выплатить солидарно с двумя другими бывшими предправления банка — Александром Диденко и Алексеем Злобиным.

В феврале 2016 года Высокий суд Лондона арестовал его активы на £1,2 млрд по иску АСВ и запретил ему выезжать из страны, однако к тому времени он уже успел выехать во Францию. Во Франции, куда уехал Пугачев, добиться взыскания его активов АСВ пока не удалось.

Ранее NEWS.ru писал, что Международный арбитраж в Париже отклонил все требования основателя Межпромбанка Сергея Пугачёва, который пытался взыскать более $14,5 млрд с Российской Федерации. Кроме того, он обязал Пугачёва возместить российской стороне $5,8 млн судебных издержек. Минюст РФ назвал решение суда своей полной победой. Как сообщалось, имеющий французское гражданство Пугачёв заявил о нарушении его прав иностранного инвестора, сославшись на двусторонний договор СССР и Франции о защите капиталовложений. Российский Минюст доказал, что во время деятельности в России истец не считался французским инвестором, поэтому не был под защитой соглашения.