Поезда-холодильники будут ввозить сельхозпродукцию из Узбекистана в РФ

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Россия и Узбекистан завершают подготовку пилотного проекта «Агроэкспресс», который предусматривает ускоренную доставку сельхозпродукции в рефрижераторном составе, сообщил журналистам замглавы Минэкономразвития РФ Дмитрий Вольвач. Его цитирует ТАСС.

По словам Вольвача, запуск логистического коридора по маршруту Ташкент — Москва позволит стабильно наращивать взаимные поставки сельскохозяйственной продукции. Уже разработана дорожная карта, включающая в себя условия взаимодействия таможенных и контрольных служб, предоставления тарифных условий и выделение подвижного состава.

В перспективе планируется внедрить маршрутные контейнерные поезда, доставляющие продукцию «от двери до двери». Аналогичный проект прорабатывается с Азербайджаном по итогам недавней миссии российских компаний в Баку.

Ранее президент России Владимир Путин дал поручение правительству увеличить ввоз в страну сельхозпродукции из стран СНГ с целью стабилизировать цены на продукты. Он также поручил ФАС мониторить формирование цен на продовольственные товары, реализуемые через торговые сети.