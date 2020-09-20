Почти 2,5 тысячи компаний включили в экспортный каталог Москвы

За два года после создания экспортного каталога «Сделано в Москве» в него вошли около 2,5 тысячи столичных компаний и почти 5 тысяч товаров. Об этом рассказала заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина.
Каталог ведётся на восьми языках. Ознакомиться с ним можно на сайте Московского экспортного центра (МЭЦ). Производители и товары в нём распределяются по таким направлениям, как информационные технологии, научные разработки, микроэлектроника, медицина и фармацевтика и другим.
За два года каталог был презентован почти на 40 международных выставках и на экспертных сессиях в рамках отраслевых и образовательных мероприятий МЭЦ. Его предоставляют иностранным дистрибьюторам, отправляют в торгпредства РФ за рубежом и международные торговые ассоциации.
Компания, претендующая на включение в столичный экспортный каталог, должна быть зарегистрирована в качестве налогоплательщика в Москве. Кроме того, необходимо, чтобы её продукция относилась к категории несырьевого неэнергетического экспорта,
Ранее NEWS.ru писал, что правительство России планирует в рамках обновления нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» разработать инструментарий поддержки экспорта. Ключевые мероприятия будут реализованы при помощи информационной системы «Одно окно». Это позволит упростить взаимодействие экспортёров с институтами развития, министерствами и контролирующими органами, а также уменьшит их операционные и административные издержки.
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