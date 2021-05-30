«Почта России» займётся продвижением маркетплейсов

«Почта России» займётся развитием каналов продвижения для маркетплейсов. Об этом в интервью РБК рассказал генеральный директор компании Михаил Акимов.
По словам Акимова. собственный маркетплейс компания
Сейчас в нашем приложении мы продвигаем витрину Goods, например, и могут добавиться и другие, — отметил Михаил Акимов.
Гендиректор «Почты России» подчеркнул,что компания не планирует самостоятельно управлять гигантскими маркетинговыми инвестициями в продвижение в продвижении собственной электронной полки. При этом в настоящее время компания занимается выводом на рынок логистических продуктов, позволяющих определить точный срок доставки в США и Германию.
Ранее заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов подтвердил, что сотрудники «Почты России» будут доставлять российское вино на дом в рамках его дистанционной продажи.