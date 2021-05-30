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«Почта России» займётся продвижением маркетплейсов

00:44, 31 мая 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Почта России» займётся развитием каналов продвижения для маркетплейсов. Об этом в интервью РБК рассказал генеральный директор компании Михаил Акимов.

По словам Акимова. собственный маркетплейс компания заводить не станет, но готова выступать в качестве канала продвижения для других подобных площадок.

Сейчас в нашем приложении мы продвигаем витрину Goods, например, и могут добавиться и другие, — отметил Михаил Акимов.

Гендиректор «Почты России» подчеркнул,что компания не планирует самостоятельно управлять гигантскими маркетинговыми инвестициями в продвижение в продвижении собственной электронной полки. При этом в настоящее время компания занимается выводом на рынок логистических продуктов, позволяющих определить точный срок доставки в США и Германию.

Ранее заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов подтвердил, что сотрудники «Почты России» будут доставлять российское вино на дом в рамках его дистанционной продажи. 

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