«Почта России» займётся продвижением маркетплейсов

https://static.news.ru/photo/2d7639ee-1fa6-11ea-b854-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Почта России» займётся развитием каналов продвижения для маркетплейсов. Об этом в интервью РБК рассказал генеральный директор компании Михаил Акимов.

По словам Акимова. собственный маркетплейс компания заводить не станет , но готова выступать в качестве канала продвижения для других подобных площадок.

Сейчас в нашем приложении мы продвигаем витрину Goods, например, и могут добавиться и другие, — отметил Михаил Акимов.

Гендиректор «Почты России» подчеркнул,что компания не планирует самостоятельно управлять гигантскими маркетинговыми инвестициями в продвижение в продвижении собственной электронной полки. При этом в настоящее время компания занимается выводом на рынок логистических продуктов, позволяющих определить точный срок доставки в США и Германию.

Ранее заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов подтвердил, что сотрудники «Почты России» будут доставлять российское вино на дом в рамках его дистанционной продажи.