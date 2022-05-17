«По-другому не умеют»: экономист оценил борьбу Запада с инфляцией Экономист Галушка: монетарная политика Запада — его единственный метод бороться с инфляцией

Печать доллара / Фото shutterstock.com

Монетарная политика стран Запада — это их единственный метод бороться с энергетической инфляцией, заявил замсекретаря Общественной палаты РФ, экономист Александр Галушка. Сама инфляция вызвана предложением, ростом издержек и цен на энергоносители, отметил он в разговоре с ИА SM-News.

Скачок инфляции связан не со спросом, а с предложением и с ростом издержек, а также с ростом цен на энергоносители — газ, бензин, нефть, уголь. Они вынуждены душить свою экономику монетарными методами, потому что по-другому не умеют, — сказал Галушка.

Он добавил, что Запад по политическим причинам не может отказаться от антироссийских санкций и продолжит их вводить. При этом сейчас наблюдается «драматический кризис» мировой экономики и кризис американского доллара, считает Галушка.

Соучредитель и ведущий аналитик информационно-консалтингового агентства RusEnergy Михаил Крутихин ранее сообщил, что акцент экспертов на экономических проблемах Запада уводит внимание от негативного влияния санкций на Россию. Он напомнил о прогнозе Международного энергетического агентства, по которому сокращение добычи российской нефти ускорится с 15 мая. Одним из самых тяжёлых последствий этого специалист назвал рост безработицы из-за закрытия рабочих посёлков.