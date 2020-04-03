Участники международного сообщества не готовы к снятию взаимных торговых и финансовых ограничений. Несмотря на то, что эпидемия COVID-19 на порядок превышает негативный эффект от действующих рестрикций, влияние санкций не стоит переоценивать. В совокупности они дают прогнозируемое снижение потоков прямых иностранных инвестиций — до 30%, торговли — до 20% и замедление роста мирового ВВП — на 3 п.п. Об этом NEWS.ru заявил экономист из ИПЭИ РАНХиГС Александр Кнобель.

Одновременно с этим следует признать, что негативное влияние на Россию санкционных мер со стороны ЕС и США значительно сильнее в относительном выражении, чем негативное влияние на партнёров российских мер ограничительного характера, поэтому ожидать от стран Запада шагов по снижению санкционного давления на Россию не стоит, полагает эксперт.

Более дальновидной стратегией в отношении санкций является минимизация их негативного влияния за счёт повышения внутренней эффективности. Александр Кнобель заведующий лабораторией исследований международной торговли ИПЭИ РАНХиГС заведующий лабораторией исследований международной торговли ИПЭИ РАНХиГС

Экономист предлагает рассмотреть вопрос об облегчении условий ведения внешнеэкономической деятельности для российского бизнеса и либерализации внешнеэкономических торговых ограничений в интересах российских потребителей:

— ускоренное упрощение таможенных процедур как для экспортёров, так и для импортёров;

— временная отмена ответственности за нарушение валютного законодательства для экспортёров;

— отмена (обнуление) на срок от трех до шести месяцев таможенных пошлин на импорт продовольствия, товаров первой необходимости, медицинского оборудования, лекарственных препаратов;

— пересмотр в сторону сокращения списка товаров, попадающих под действие продуктовых контрсанкций.

Обложили РФ, обложили!

Yorick Jansens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Несмотря на то, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в письме к странам G20 призвал к запрету на таможенные пошлины и квоты, а также к отмене санкций для борьбы с COVID-19, предложению вняли не все. Великобритания, США и ЕС, а также Украина и Грузия не поддержали резолюцию об отказе от торговых войн и односторонних санкций в ходе голосования на Генассамблее ООН. Россия внесла её на рассмотрение в конце марта. Соавторами документа выступили 28 стран-членов ООН.

Консенсусного принятия внесенного нами документа не получилось. Сожалеем, что небольшая группа государств—апологетов санкционной политики оказалась не готова откликнуться на призыв генсекретаря ООН и не смогла поступиться своими политизированными подходами и интересами. В итоге дать глобальный и солидарный ответ угрозе новой пандемии будет намного сложнее, — прокомментировало ситуацию в постоянном представительстве Российской Федерации при ООН.

Страны ЕС и США вместе с Украиной ввели санкции против России в 2014 году после того, как полуостров Крым вошёл в состав РФ. Присоединение этой территории посчитали делом незаконным, но Кремль все обвинения отверг. В 2015 году добавились дополнительные санкции из-за конфликта в Донбассе. В ответ Необъятная ввела запрет на импорт продовольствия из государств, которые поддержали антироссийские санкции.

Как с гуся вода

Продление санкционного режима находится на последнем месте в перечне факторов, непосредственно влияющих на российскую экономику сегодня, уверена доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Кира Сазонова.

Экономический спад из-за коронавируса играет значительно большую роль, нежели любые формы санкционного давления. Важно отметить, что сами государства и организации, которые являются эмитентами санкций (в частности, США и ЕС), находятся сегодня далеко не в лучшей экономической форме, и для них санкционный режим является политическим бременем, мешающим свободной торговле и здоровым экономическим отношениям с другими государствами. Кира Сазонова доцент кафедры государственно-правовых дисциплин ИГСУ РАНХиГС доцент кафедры государственно-правовых дисциплин ИГСУ РАНХиГС

Эксперт убеждена, что позиция Российской Федерации в данном вопросе более чем взвешена и менять её не стоит.

Добро пошло прахом

MOD Russia/via Globallookpress.com

Россия, оказывая гумпомощь, рассчитывала на определенные послабления в санкционном давлении.

Но всё же «это» вторично, считает доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Чередниченко. По его словам, первично то, что был показан эффективный формат возможного взаимодействия в рамках партнёрства в противовес той ситуации, которая сейчас демонстрируется в периметре того же ЕЭС: кроме голословных заявлений о едином пространстве, о реальной помощи внутри сообщества нет какой-либо существенной информации.

Экономист предполагает, что оказанная Италии, США, Китаю и Сербии «помощь может дать отложенный эффект в ближайшей перспективе, поэтому провалом этот план назвать пока нельзя».

Не стоит забывать, что на фоне серьезнейшего давления на экономику практически всех стран со стороны пандемии, отмена санкций может быть одной из тех инъекций задействованным в этой экономической войне странам (и это важно не только для Россия, но и для США и Еврозоны), которая бы оказала значительный позитивный эффект. Олег Чередниченко доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Плеханова доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Плеханова

Специалист объясняет, что препятствие в отмене санкций нам оказали страны, имеющие либо стратегические и далеко идущие цели по сдерживанию российского потенциала (США, Великобритания), либо абсолютно зависимые в политическом и экономическом плане экономики (Грузия, Украина), которые, через эффект «принципиального антироссийского подхода», рассчитывают на получение политико-экономических дивидендов, прежде всего, от США.

Что же касается ЕЭС: вероятно, в силу внутренней «рассогласованности» принято решение «против» России, но судя по тенденциям сегодняшнего дня, перелом в пользу России — не за горами, прогнозирует аналитик.