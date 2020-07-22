ПФР напомнил условия получения доплаты к пенсии в размере 11 тысяч рублей

https://static.news.ru/photo/df4468ca-cbd7-11ea-84a1-fa163e074e61_660.jpg Фото: NEWS.ru

В Пенсионном фонде России (ПФР) сообщили, что на повышенную доплату к пенсии в размере 11 тысяч рублей могут претендовать россияне при соблюдении некоторых условий.

Так на доплату могут рассчитывать люди старше 80 лет или при наличии инвалидности I группы. Кроме того, доплата положена тем, кто не получает страховую пенсию по потере кормильца, сообщает портал «Экономика сегодня».

Отмечается, что доплату можно получить при условии соблюдения одного из условий.

В Пенсионном фонде РФ отметили, что начисления к пенсиям по старости оформляются автоматически.

Как писал NEWS.ru ранее, президент России Владимир Путин подписал закон о повышении пенсий родным погибших военнослужащих. Согласно документу, доплаты будут начисляться членам семей участников Великой Отечественной войны, Героев Советского Союза и Российской Федерации, ветеранов боевых действий, жителей блокадного Ленинграда, инвалидов с детства вследствие военной травмы, олимпийских чемпионов и ряда других категорий. Прибавка также полагается родственникам тех умерших, кто был уволен с военной или приравненной к ней службы.