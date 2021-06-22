Пестициды проникнут в Россию через определенные пункты пропуска

Для усиления контроля за оборотом пестицидов и агрохимикатов с 29 июня 2021 года их можно провозить через определённые пункты пропуска. Всего их в списке 14. Об этом сообщается на сайте Правительства.

Пестициды и агрохимикаты с 29 июня 2021 года можно провозить через 14 пунктов пропуска. Новые меры усилят контроль за оборотом опасных химикатов и помогут исключить попадание в страну опасного контрафакта.

В списке пропусков присутствуют четыре автомобильных погранпропуска, три железнодорожных, три воздушных и четыре морских, отмечается в сообщении.

Перечень пропусков создан на основе уровня оснащённости пунктов необходимым оборудованием для проверки объёмов и качества продукции. Отмечается, что новая мера позволит урегулировать применение химикатов в сельском хозяйстве и улучшить контроль в области обращения с ними.

Ранее стало известно, что россиянам предрекли рост цен на фермерские продукты. Это связано с тем, что такая продукция максимально экологична, в ней не используются химические средства и добавки.