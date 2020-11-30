Песков: в РФ пока нет необходимости вводить новые меры поддержки бизнеса

https://static.news.ru/photo/c87cae56-32f5-11eb-ba00-fa163e074e61_660.jpg Фото: Silas Stein/dpa/Global Look Press

Введение нового пакета мер помощи российскому бизнесу пока не планируется, потому что экономика продолжает функционировать. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Какие-то меры будут формулироваться при необходимости и с учётом аспектов, которые можно только в пакете рассматривать. Пока речь не идёт о каких-то очередных пакетах помощи, — цитирует ТАСС представителя Кремля.

По его словам, в поддержке нет необходимости, потому что экономика продолжает работать. Весной, подчеркнул Песков, ситуация были кардинально другой.

Ранее российское правительство приняло решение продлить действие отсрочки по уплате налогов для малого и среднего бизнеса до конца 2020 года. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. На заседании кабмина он подчеркнул, что такое решение принято по поручению президента РФ Владимира Путина, и отметил, что необходимое постановление уже подписано. Продление «налоговых каникул» затронет компании, работающие в сферах туризма, культуры, гостиничного бизнеса, общепита, развлекательные и спортивные организации, а также организаторов конференций и выставок.

Как напомнил Мишустин, отсрочка по налогам и страховым взносам была дана на шесть месяцев с весны этого года, когда пандемия только началась. По словам председателя правительства, ситуация до сих пор остаётся сложной и чтобы малому бизнесу удалось снизить издержки и как-то восстановиться, ему нужна помощь государства.

Программу дополнительной поддержки бизнеса в апреле из-за пандемии коронавируса поручил разработать президент России. Она должна позволить компаниям максимально сохранить занятость и доходы сотрудников. Кроме того, в начале октября сообщалось, что правительство России распространит на самозанятых все меры государственной поддержки, которые в данное время предусмотрены для малого и среднего бизнеса в рамках соответствующей госпрограммы, писал NEWS.ru.