https://static.news.ru/photo/c8164dac-2bc4-11ea-b3a1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Axel Schmidt/Nord Stream 2

Решение швейцарской компании Allseas прекратить участие в строительстве газопровода «Северный поток — 2» не помешает реализации проекта. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, отказ Allseas от продолжения работ несколько сдвинет сроки строительства и трубопровод может быть введён в действие с опозданием.

Песков добавил, что сроки запуска «Северного потока — 2» назвать невозможно, поскольку возникли объективные форс-мажорные обстоятельства. Он пояснил, что их суть состоит в действиях третьего государства, которые противоречат нормам международного права и коммерческих отношений, сообщает ТАСС.

Allseas прекратила работу по укладке труб «Северного потока — 2» по дну Балтийского моря из-за угрозы санкций со стороны США. Как писал NEWS.ru, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков порекомендовал «Газпрому» подать на компанию в суд и взыскать неустойку. По мнению эксперта, у Allseas есть возможность завершить работы до 20 января 2020 года и избежать санкций США, но она перестраховывается без уважительной причины.