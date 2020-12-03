Песков пообещал, что суть работы «Роснано» сохранится при новом руководстве

https://static.news.ru/photo/adbf1e08-3554-11eb-bc72-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/Rusnano

Компания «Роснано» продолжит работать в привычном ключе после смены руководителя. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Пост главы организации покидает Анатолий Чубайс, который стал директором «Роснано» с момента её основания в 2011 году. Его сменит первый зампред коллегии Военно-промышленной комиссии Сергей Куликов.

Песков отмечает, что, хотя каждый руководитель имеет свой стиль работы, профиль компании очевиден, потому не стоит ждать его изменений.

Технологии, которые рождаются в «Роснано», продукция, появляющаяся на предприятиях, куда вкладываются средства, востребованы во всех отраслях — и в первую очередь в гражданских, — сказал Песков.

Представитель Кремля также напомнил о планах диверсификации оборонно-промышленного комплекса и наращивания производимой им гражданской продукции. Он пояснил, что технологии «Роснано» поспособствуют этому.

Анатолий Чубайс проводит последний рабочий день в качестве главы «Роснано» в четверг 3 декабря. Вопрос его будущего пока открыт, но, как писал NEWS.ru, не исключается, что он присоединится к представительству России в ООН.