Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что индийский премьер-министр Нарендра Моди готов начать первый раунд переговоров по зоне свободной торговли Индии с ЕАЭС.
Убеждён, дополнительные возможности для диверсификации товарных потоков откроются с созданием зоны свободной торговли между Индией и Евразийским экономическим союзом, — сказал Путин по итогам встречи с Моди.
Как ранее писал News.ru, Владимир Путин собирается наградить премьера Индии Нарендре Моди орденом Святого апостола Андрея Первозванного в Московском Кремле.