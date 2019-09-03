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АО «Транснефть — Дружба» закончило плановый ремонт на магистральных нефтепроводах Унеча — Полоцк-1 и Куйбышев — Брянск. Работы были выполнены за 72 часа на территории Брянской и Самарской областей.

Специалисты предприятия отремонтировали две единицы запорной арматуры на подводном переходе через р. Ипуть, — сообщили в пресс-службе компании. Кроме того, без остановки перекачки нефтепродуктов были проведены гидравлические испытания трубопроводов линейной...