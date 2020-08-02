Первые российские электромобили начнут выпускать в Тольятти в конце года

https://static.news.ru/photo/5955bfd2-d520-11ea-835c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Первый российский электромобиль Zelta должен сойти с конвейера в Тольятти в конце этого года. Глава Минпромторга Денис Мантуров предполагает и экспорт машин.

В работу над электромобилями вмешалась пандемия коронавируса. Сейчас необходимо завершить все сертификационные процедуры, сообщает ТАСС. Также компании понадобились дополнительные инвестиции в размере 100 млн рублей.

Вопрос о выделении дополнительных средств на производство электромобилей будет рассмотрен в конце августа. На сегодня получен код WMI, который определяет статус автопроизводителя, собраны предсерийные автомобили, идёт опытно-промышленная сборка.

Zelta — первый российский электромобиль, который будет выпускаться в Тольятти. Это трёхдверная машина, её максимальная скорость — 120 км/ч. Стоимость электромобиля в базовой комплектации составит 450 тыс. рублей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Турции Реджеп Эрдоган пообещал наладить выпуск турецких электромобилей к концу 2022 года. Именно к этому времени с конвейера сойдёт первый серийный электромобиль местного производства.