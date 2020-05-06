Перевозка грузов авиацией из КНР в РФ подорожала в 4 раза из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/d1a565c0-8f91-11ea-9548-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hendrik Schmidt/dpa/Global Look Press

Стоимость авиационной перевозки грузов в Россию из Китая на фоне пандемии коронавируса подорожала практически в 4 раза. Об этом говорится в исследовании логистического альянса АСЕХ.

До пандемии перевозка 1 килограмма грузовым или пассажирским авиарейсом из Шанхая в Москву составляла в среднем $3,5-5. Но в марте пассажирское авиасообщения между Россией и КНР приостановилось, и для транспортировки остались доступны только грузовые рейсы. При этом ставки на них в том же месяце повысились примерно в 2,5 раза — до $10-12/кг. В настоящее время они колеблются на уровне $10-15 за килограмм, то есть в 4 раза больше, чем до пандемии, передаёт «Интерфакс».

Издание уточняет, что в среднем в 4 раза выросло и транзитное время доставки грузов из Шанхая в Москву авиатранспортом — до 10-12 дней вместо 2-3 дней. Тем не менее, перевозка авиацией по-прежнему считается самым быстрым способом доставки.

В России крупнейшей группой грузовых авиакомпаний является «Волга-Днепр». Также ряд пассажирских перевозчиков начали использовать самолёты для транспортировки грузов. Среди них — «Аэрофлот», «Уральские авиалинии», Nordwind, S7, AZUR air.

Ранее NEWS.ru писал, что принятые в связи с самоизоляцией меры оказали существенное влияние на рынок грузоперевозок. В меньшей степени изменения затронули внутрироссийские перевозки: и магистральные, и локальные курьерские доставки работают как и прежде. Только в некоторых регионах, таких как Самара и Ростов-на-Дону, ужесточился контроль ввозимых грузов, что создаёт пробки и влияет на скорость доставки.