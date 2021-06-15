Пенсии россиянам предлагают назначать автоматически

Россияне будут автоматически получать пенсию, если заполнят заявление на сайте госуслуг. С таким предложением выступило Министерство труда РФ, которое подготовило соответствующий законопроект.
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Чтобы получить право на автоматическое назначение пенсии, нужно соблюсти ряд условий. Во-первых, не иметь периодов работы или какой-то другой деятельности за рубежом. Ещё одно обязательное условие — наличие согласия самого получателя на назначение пенсии в автоматическом режиме.
Как сообщалось ранее, самая большая пенсия в России составляет 446 тысяч рублей и получают её космонавты и лётчики-испытатели. Это данные Росстата по состоянию на 1 января 2016 года, более свежей информации ведомство не публикует.