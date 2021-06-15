Пенсии россиянам предлагают назначать автоматически

https://static.news.ru/photo/7ad716d0-ce15-11eb-85a1-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россияне будут автоматически получать пенсию, если заполнят заявление на сайте госуслуг. С таким предложением выступило Министерство труда РФ, которое подготовило соответствующий законопроект.

Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Согласно законопроекту, пенсия будет назначаться на основании сведений персонифицированного учёта, из федеральных государственных информационных систем и тому подобное.

Чтобы получить право на автоматическое назначение пенсии, нужно соблюсти ряд условий. Во-первых, не иметь периодов работы или какой-то другой деятельности за рубежом. Ещё одно обязательное условие — наличие согласия самого получателя на назначение пенсии в автоматическом режиме.

Как сообщалось ранее, самая большая пенсия в России составляет 446 тысяч рублей и получают её космонавты и лётчики-испытатели. Это данные Росстата по состоянию на 1 января 2016 года, более свежей информации ведомство не публикует.