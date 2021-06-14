Эксперт назвал самую высокую пенсию в России

Самая большая пенсия в России составляет 446 тысяч рублей и получают её космонавты и лётчики-испытатели. Это данные Росстата по состоянию на 1 января 2016 года, более свежей информации ведомство не публикует, приводит слова руководителя проекта Pensopathology.ru Евгения Биезбардиса агентство ПРАЙМ.
По словам эксперта, россияне, занимающиеся экстремальными видами деятельности и приносящие пользу человечеству,
Что касается остальных пенсий, страховая выплата по старости, которую получают большинство пенсионеров, зависит от накопленных за время работы коэффициентов. К примеру, за минувший год максимально можно было заработать 9,57 коэффициентов.
Средний размер пенсии в России в IV квартале прошлого года составлял 16 790 рублей.
Как сообщалось ранее, накопить на достойную пенсию будет тем проще, чем раньше человек начнёт этим заниматься. При этом для получения дохода от накоплений в пенсионном возрасте в районе 100 тысяч рублей понадобится порядка 30–40 миллионов.