Эксперт назвал самую высокую пенсию в России

https://static.news.ru/photo/5225ce5a-cd81-11eb-a1c6-96000091f725_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Самая большая пенсия в России составляет 446 тысяч рублей и получают её космонавты и лётчики-испытатели. Это данные Росстата по состоянию на 1 января 2016 года, более свежей информации ведомство не публикует, приводит слова руководителя проекта Pensopathology.ru Евгения Биезбардиса агентство ПРАЙМ.

По словам эксперта, россияне, занимающиеся экстремальными видами деятельности и приносящие пользу человечеству, могут получать повышенную пенсию и иные дополнительные выплаты. Две пенсии получают военные, которые по выслуге лет и уходу на пенсию устраиваются на должность, не имеющую отношения к военной службе.

Что касается остальных пенсий, страховая выплата по старости, которую получают большинство пенсионеров, зависит от накопленных за время работы коэффициентов. К примеру, за минувший год максимально можно было заработать 9,57 коэффициентов.

Средний размер пенсии в России в IV квартале прошлого года составлял 16 790 рублей.

Как сообщалось ранее, накопить на достойную пенсию будет тем проще, чем раньше человек начнёт этим заниматься. При этом для получения дохода от накоплений в пенсионном возрасте в районе 100 тысяч рублей понадобится порядка 30–40 миллионов.