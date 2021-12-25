Озвучены подробности запрета криптовалюты в РФ

Forbes раскрыл методы, при помощи которых Центробанк намерен повлиять на возможность россиян приобретать криптовалюты. Регулятор и участники финансового рынка рассматривают несколько вариантов запрета криптовалют, рассказал создатель криптопроекта Joys Андрей Михайлишин.

Один из обсуждаемых способов сделать невозможным инвестицию в цифровые активы, которому ЦБ отдаёт приоритет, - заблокировать карточный перевод по специальным МСС-кодам. Этим кодом, состоящим из четырёх знаков, обладают компании, которым направляется платёж. В коде содержится информация, в какой сфере услуг находятся компании (например, продуктовым магазинам присваивается код 5411).

Что касается обменников криптовалюты и бирж, им, как правило, присваивается код 6051. Центробанк имеет возможность заставить кредитные организации блокировать транзакции с этим кодом. Однако, чтобы воплотить эту идею, будет необходимо участие платёжных систем, которые имеют информацию об МСС-кодах, например Visa и Mastercard. В пресс-службе ЦБ заявили, что работа над консультативным докладом по цифровой валюте уже ведётся. В докладе будут освещены подробности планов регулятора.

Михайлишин рассказал Forbes, что сомневается, что такой метод будет эффективен для «перекрытия» инвестиций в криптовалюту. Желающие инвестировать смогут найти обходной путь, например, открыть счёт в соседней стране вроде Казахстана и Белоруссии.

В успехе этого метода также усомнился председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов, который считает, что с рынка пропадут честные биржи и останутся «серые» криптообменники.

Ранее доктор экономических наук Сергей Андрюшин поделился мнением, что коллаборация между цифровыми валютами центральных банков и криптовалютами невозможна и криптовалюта ещё долго будет запрещена законом. Полная легализация криптовалют, по словам экономиста, произойдёт к 2030 году после перехода глобальных капиталов в инвестиционные портфели поколения миллениалов.