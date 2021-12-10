Экономист: криптовалюты ещё долго будут вне закона

Коллаборация между цифровыми валютами центральных банков и криптовалютами невозможна, и криптовалюты ещё долго будут вне закона, считает доктор экономических наук, главный научный сотрудник Центра эволюционной экономики Института экономики РАН Сергей Андрюшин. Об этом он рассказал на Московском международном экономическом инновационном цифровом конгрессе.



Коллаборация между CBDC [цифровыми валютами центробанков] и криптовалютами в настоящий момент невозможна, — сказал эксперт.

По его словам, в условиях возрастающего значения цифровых денег следует развивать цифровую валюту центробанков с полным централизованным контролем за всеми транзакциями или же заняться переводом монетарной сферы на криптовалюту. Полная же легализация криптовалют произойдёт к 2030 году после перехода глобальных капиталов в инвестиционные портфели поколения миллениалов.

Ранее депутат Госдумы Алексей Канаев заявил, что законодательное регулирование рынка криптовалюты необходимо, чтобы защитить как его участников, так и государство. Он добавил, что следует найти механизмы контроля, которые помогут отслеживать ситуацию в сфере и вмешиваться при необходимости. Сейчас же большая часть операций на этом рынке анонимна. Также, по словам Канаева, футурологи рассматривают вариант, по которому криптовалюта сменит традиционные деньги.