Ozon выплатит «Сберу» 1 млрд рублей

https://static.news.ru/photo/e70515a6-2973-11eb-8298-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Интернет-магазин Ozon добровольно выплатит «Сберу» 1 млрд рублей. Выплата будет произведена в связи с разрывом соглашения, которое летом было заключено между компаниями.

Несмотря на то что мы и Сбербанк договорились об отсутствии каких-либо разногласий <...>, мы пришли к соглашению выплатить Сбербанку 1 млрд, — приводит RNS слова представителя Ozon.

Суть соглашения не раскрывается. Отмечается, однако, что оно было расторгнуто по инициативе интернет-компании, в результате чего банк предъявил претензию на указанную сумму. Пресс-служба «Сбера» пока не комментирует информацию о выплате средств.

Ранее Ozon выражал несогласие с требованием банка. Но в конечном итоге взаимные претензии были урегулированы.

Как писал NEWS.ru, «Сбер» обратился в администрацию президента России для поиска вариантов покупки интернет-изданий Lenta.ru и «Газета.Ru», входящих в группу Rambler. На данный момент российское законодательство не допускает банк к владению интернет-СМИ.