Отраслевые эксперты назвали среднесуточную добычу нефти в РФ

https://static.news.ru/photo/9dac7eb2-d496-11ea-b6f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Объём нефтедобычи газового конденсата в РФ в январе — июле 2020 года упал на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Показатель составил 304,33 млн тонн, передают аналитики Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК). Среднесуточная добыча нефти в России фиксируется на уровне 10,47 млн баррелей с поправкой на високосный год.

В июле 2020 года РФ извлекла из недр 39,63 млн тонн чёрного золота с газовым конденсатом, что на 16% меньше показателя июля 2019-го. Среднесуточный показатель остановился на уровне 9,37 млн баррелей, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на исследование.

Накануне стоимость октябрьского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE упала до $41,72 за баррель. Это на 5,38% ниже уровня закрытия предыдущей сессии. При этом цена нефти марки WTI с поставкой в сентябре снижалась на 4,7% — до $39,33 за баррель. Потеря в цене составила почти 2% к уровню предыдущих торгов.

На мировые цены на нефть повлияли новые вспышки коронавируса в мире. Другим фактором могла стать перспектива ослабления ограничений на добычу крупнейшими нефтепроизводителями.

Ранее NEWS.ru сообщал, что спрос на нефть, который внезапно упал на фоне пандемии коронавируса, может никогда не восстановиться. Кризис в отрасли, не исключено, приведёт к концу нефтяной эры. Долгосрочные прогнозы по спросу эксперты делают в сторону понижения. Так, в 2020 году реальное потребление нефти оказалось ниже прогнозируемого на 10 млн баррелей.