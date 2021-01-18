Откройте, СК: будет ли грозить ИП «уголовка» за неуплату налогов

Следственный комитет России призвал к ужесточению уголовной ответственности для хозяйствующих физлиц. Об этом СМИ заявила зампредседателя ведомства Елена Леоненко. Предложенные СК РФ ужесточения норм уголовного закона на практике в основном коснутся крупных индивидуальных предпринимателей, получивших значительный доход, но не уплативших более 45 миллионов рублей налогов за три года.

Следственный комитет России также рассматривает возможность закрепления в Уголовно-процессуальном кодексе (УПК) РФ положения о сохранении ареста на имущество в случае, если при вынесении приговора за потерпевшим признано право на удовлетворение иска, а сам иск для определения размера возмещения передаётся для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства. Это позволит исключить сокрытие имущества с момента вступления в силу приговора суда до фактического разрешения вопроса по гражданскому иску.

Нужно понимать — если юридическое лицо уклонилось от уплаты налогов на крупную сумму, ему придётся отвечать и через год, и через 10 лет, как только состоится суд. А у индивидуальных предпринимателей, сколько бы они ни утаили от казны, срок давности преступлений — всего два года. Даже при сумме ущерба свыше 45 млн рублей ИП легко может избежать наказания уже через 24 месяца. Поэтому предлагаем уравнять ответственность за уход от налогов, — сказала Леоненко в интервью изданию « Известия ».

Также СК предлагает Федеральной налоговой службе предоставлять материалы о должниках и преступных схемах следователям сразу после вскрытия такого случая и определения размера ущерба.

В настоящее время налоговые органы направляют подобные материалы, если должник не возместил ущерб в течение двух месяцев после выставления ему требования. А за эти 60 дней может быть уничтожена документация и выведено имущество.

Таким образом, «гонениям» в основном подвергнутся крупные ИП, получившие значительный доход, но не уплатившие свыше 45 миллионов рублей налогов за три года, сообщили РИА Новости в СК.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Эксперт Института налогового менеджмента НИУ ВШЭ и директор Ассоциации налоговых консультантов Владимир Саськов сходу предложил обратиться к первоисточнику, вызвавшему столь бурную дискуссию вокруг темы повышения уголовной ответственности для физических лиц по налоговым правонарушениям. О чём всё-таки говорила представитель Следственного комитета? Об увеличении сроков лишения свободы и сумм штрафов?

Отнюдь. Речь шла исключительно об идее уравнять в процессуальном плане юридические лица и индивидуальных предпринимателей в части сроков исковой давности, и не более того. Насколько данная инициатива имеет право на реализацию в текущем моменте — вопрос, конечно, неоднозначный, но давайте при этом не забывать, что бизнес отдельных индивидуальных предпринимателей существенно крупнее средних юридических лиц, и, соответственно, потенциально возможный ущерб бюджету такие предприниматели могут нанести гораздо больше тех же юридических лиц. Владимир Саськов эксперт Института налогового менеджмента НИУ ВШЭ и директор Ассоциации налоговых консультантов эксперт Института налогового менеджмента НИУ ВШЭ и директор Ассоциации налоговых консультантов

Возвращаясь к словам представителя Следственного комитета, необходимо успокоить наших читателей — никаких предложений по ужесточению уголовного наказания для физических лиц озвучено пока не было.

Прежде всего нужно отметить, что речь идёт об индивидуальных предпринимателях и самозанятых, в связи с чем сообщается о распространении на них ответственности юридических лиц, добавила профессор Института мировой экономики и бизнеса РУДН Жанна Голодова.

Это представляется справедливым, поскольку данные субъекты зачастую использовались юридическими лицами для уклонения от налогов и обналичивания денежных средств. Однако это решение представляется несвоевременным, так как в период пандемии у малого и микробизнеса возросли проблемы с продажами и ликвидностью. Кроме того, налоговая ситуация у многих ИП ухудшилась из-за отмены единого налога на вменённый доход. Поэтому такое ужесточение следовало бы отложить. Жанна Голодова профессор Института мировой экономики и бизнеса РУДН профессор Института мировой экономики и бизнеса РУДН

По её суждению, более правильным было бы повысить до 20% ставку налога на доходы физических лиц свыше 5 млн рублей в год и отменить регрессивную шкалу по страховым взносам.

С ростом безналичных расчётов следить за денежными потоками граждан и привлекать к ответственности в случае нарушений гораздо проще, замечает эксперт Национального центра финансовой грамотности и руководитель Регионального центра финансовой грамотности по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Нина Култышева. Но проще не значит правильнее. Налоговыми вычетами у нас пользуется мизерное количество граждан, а, соответственно, знаний о своих налоговых правах и обязанностях у населения в целом пока мало, указывает специалист.

Александр Кряжев/РИА Новости

По налоговым преступлениям выносятся единицы оправдательных приговоров, остальное — реальные сроки и огромные штрафы. Если мы хотим отпугнуть людей от предпринимательской деятельности, то да, можно усиливать уголовную ответственность для физлиц.

Я считаю, нужно заниматься просветительской деятельностью, в этом направлении не так много подвижек. На порталах госуслуг и nalog.ru есть довольно удобный личный кабинет налогоплательщика. Однако если появятся вопросы, ответы найти сложно. Если позвонить на горячую линию в налоговую, разъяснения будут по общим вопросам, по частным случаям переведут в районную налоговую, а там в ожидании на линии можно провисеть часы, а потом сбрасывают. А если пойти ножками в районное отделение налоговой, то операционистки по приёму документов очень вежливые, но сами не особо что понимают. Лично мне одна такая ответила, что она просто принимает документы, не более. Нина Култышева эксперт Национального центра финансовой грамотности (при Минфине) эксперт Национального центра финансовой грамотности (при Минфине)

И это в центре Петербурга, а что творится в регионах! И как в таких условиях торопиться карать? Если толком ничего не объяснили и не научили, как действовать, как отчитываться, какие льготы есть, какие вычеты можно получить?

Один финансовый консультант из Франции рассказала NEWS.ru, что у них налоговая реагирует на нарушения разъяснительными мерами. Если человек что-то заполнил не так и отчитался неправильно, ему помогают исправить ситуацию и в первый и во второй разы, а не торопятся выписать штраф.